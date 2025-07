Il marchio Mbappé sta per cambiare: addio a KM9, arriva il nuovo numero

Il trasferimento di Luka Modric al Milan cambia la geografia dei numeri in casa Real Madrid: il numero 10 sulle spalle di Mbappé.

Il '10' pubblicato da Kylian Mbappé sul proprio profilo X è l'anticipo di ciò che accadrà nei prossimi giorni. Con l'addio di Luka Modric, trasferitosi al Milan dopo essersi svincolato dai Blancos, il Real Madrid avrà un nuovo possessore della maglia più ambita, ovvero proprio l'attaccante francese arrivato dal PSG nel 2024.

Nessuna sorpresa, sia chiaro, ma in molti avevano comunque ipotizzato che Mbappé potesse tenere il 9 per tenere il marchio KM9 invariato. Vista la possibilità di indossare il 10, però, il francese non ha avuto dubbi ed entro luglio verrà ufficializzato come nuovo possessore della casacca lasciata libera da Modric.

Dopo gli anni al PSG con i più svariati numeri sulle spalle, Mbappé avrà la 10 per la prima volta dall'ultimo anno al Monaco, quando un giovanissimo Kylian metteva in mostra qualità fuori dal normale. Quelle che portarono il team parigino a spendere 180 milioni di euro.

L'articolo prosegue qui sotto

Dal 2017/2018, ultimo anno al Monaco, Mbappé ha comunque indossato la 10 nella Nazionale francese, tenendola sulle sue spalle in tutti questi anni.