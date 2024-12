Mbangula decisivo, l'imbattibilità della Juventus è salva: la titolarità manca però da due mesi

Il talento proveniente dalla Next Gen salva l'imbattibilità in campionato della Juventus: ora chiede più spazio a Thiago Motta.

Termina con qualche lecito motivo per sorridere la sfida col Bologna per la Juventus, ancora imbattuta in campionato dopo quindici giornate.

A segno, con la rete decisiva, Samuel Mbangula, gettato nella mischia durante la ripresa nel tentativo di migliorare la fase offensiva bianconera, piuttosto deludente per gran parte dell'incontro.

Una gemma che consente a Mbangula di avere più voce in capitolo in ottica futura, su un impiego che negli ultimi mesi non si è rivelato propriamente soddisfacente in termini di minutaggio.