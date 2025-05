Maxischermo a San Siro per la finale di Champions League? Le ultime e le dichiarazioni del sindaco Sala

Paris Saint-Germain vs Inter

Prende quota la possibilità dell'installazione di un maxischermo a San Siro per assistere alla finale di Champions League tra PSG e Inter.

La grande data cerchiata in rosso sul calendario dai tifosi dell'Inter è quella del 31 maggio, giorno della finale di Champions League tra la squadra di Simone Inzaghi e il PSG di Luis Enrique.

Secondo ultimo atto della competizione regina in tre anni per i nerazzurri, dopo quello del 2023 che vide Lautaro e compagni uscire sconfitti da Istanbul per mano del Manchester City.

Per quell'occasione venne installato un maxischermo a San Siro per consentire ai tifosi rimasti a Milano di assistere comunque all'incontro all'interno dello stadio: un qualcosa che dovrebbe ripetersi anche quest'anno.