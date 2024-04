Mattia Giani è morto: il 26enne non ce l’ha fatta dopo il malore accusato in partita

Lutto nel mondo del calcio, il giocatore del Castelfiorentino è scomparso dopo aver avuto un arresto cardiaco in campo.

Mattia Giani non ce l’ha fatta. Colpito da un infarto nel match di Eccellenza toscana tra Lanciotto Campo e Castelfiorentino, la sua squadra, il 26enne è scomparso lunedì 15 aprile all'ospedale Careggi di Firenze, dove era stato trasportato d'urgenza in seguito al malore accusato in campo.

Giani si era accasciato al suolo dopo quattordici minuti dall'avvio della partita e le sue condizioni erano apparse subito disperate. Dopo aver lottato tra la vita e la morte, il giovane giocatore del club toscano è stato dichiarato morto nella giornata di lunedì.

"Mi giunge, purtroppo, una terribile notizia. Mattia non ce l’ha fatta" ha fatto sapere su Facebook il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni. "In questi momenti mancano decisamente le parole. Una tragedia terribile. Un dolore straziante. Possiamo solo stringerci tutti assieme in un abbraccio fortissimo alla famiglia, e alla sua società di appartenenza. Riposa in pace".