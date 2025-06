Il matrimonio tra Messi e il PSG era destinato a fallire sin dall'inizio: la storia di un amore mai sbocciato del tutto

Paris Saint-Germain vs Inter Miami CF

Mondiale per Club

Uno dei giocatori più grandi di tutti i tempi non è mai riuscito ad integrarsi davvero nella realtà parigina: la separazione ha fatto bene ad entrambi.

Lionel Messi ha compiuto 38 anni martedì. L'account X del Paris Saint-Germain gli ha augurato buon compleanno e poi ha aggiunto scherzosamente: "Ci vediamo domenica".

Alcuni tifosi non sono rimasti affatto colpiti, perché non portano con sé bei ricordi del periodo trascorso dall'argentino al Parc des Princes. E, ad essere onesti, nemmeno per Messi quell'esperienza francese è da considerarsi indimenticabile e lo ha dimostrato chiaramente negli ultimi due anni.

In questo senso, la partita del Mondiale per Club di domenica sera tra il PSG e l'Inter Miami di Messi viene presentata come una sorta di "rivincita".

Come dimostra il post sui profili social dei parigini, cortese e scherzoso, si tratta piuttosto di una cordiale riunione tra ex compagni che hanno capito che non avrebbero mai dovuto stare insieme e che ora stanno molto meglio gli uni senza gli altri.