Matri critica Taremi in TV dopo il derby, poi spiega: "Io so come ci si sente, al Milan ero peggio di lui"

Inter vs AC Milan

La brutta prestazione di Taremi in Coppa Italia ha fatto discutere, Matri duro: "Spiace dirlo ma è goffo nei movimenti". Poi la spiegazione.

Un'altra prestazione da dimenticare per Mehdi Taremi, schierato titolare nel derby di Coppa Italia.

L'attaccante iraniano non è fin qui riuscito a dare quanto sperato dall'Inter al momento del suo arrivo in nerazzurro a parametro zero.

Un momento difficile che dura ormai da mesi, tra problemi fisici e tattici che hanno condizionato il rendimento di Taremi.

Tanto che dopo il derby di Coppa Italia anche Alessandro Matri, negli studi di Canale 5, è stato particolarmente duro con l'attaccante interista.