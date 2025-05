Matic nella bufera in Francia: copre l'arcobaleno sulla maglia nel giorno dedicato alla lotta all'omofobia

Il centrocampista ha usato del nastro bianco per oscurare l'arcobaleno simbolo del Gay Pride nella giornata dedicata alla lotta contro l'omofobia.

Missione compiuta per il Lione, qualificato per il playoff della prossima edizione di Conference League: la squadra transalpina ha avuto la meglio sull'Angers nell'ultimo turno della Ligue 1 e ha così chiuso al sesto posto in classifica.

Decisiva la doppietta di Alexandre Lacazette, esaltato al termine dell'incontro dal compagno di squadra Nemanja Matic: proprio il serbo ex Roma è finito nell'occhio del ciclone per un gesto che ha fatto molto discutere.

Il tutto in occasione della giornata dedicata dalla Ligue 1 alla lotta contro l'omofobia, problema dilagante all'interno degli stadi francesi.