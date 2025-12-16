Matias Soulé nuovo leader della Roma, l'argentino è uscito dall'ombra di Dybala: perché la Juventus lo ha ceduto e il futuro in giallorosso

Contro il Como, è vero, Soulé non ha segnato ma ha mandato in goal Wesley servendo l'ennesimo assist.

L'argentino fin qui ha contribuito al 43% delle reti segnate dalla Roma in questa stagione. Oltre ad essere il capocannoniere giallorosso con quattro goal in campionato.

Andando oltre i numeri va evidenziata soprattutto la crescita di Soulé a livello caratteriale. Del timido ragazzo sbarcato nella Capitale non c'è più traccia.

Le qualità tecniche, invece, non sono mai state oggetto di discussione. Ma oggi Soulé è il leader della Roma senza se e senza ma.

Intanto per lui sono arrivati anche i complimenti di uno che di campioni se ne intende, Cesc Fabregas, che dopo la sconfitta col suo Como ha dichiarato: “Credo che diventerà un grandissimo giocatore in futuro. Godiamocelo qui in Italia. Penso che sarà presto un calciatore di altissimo livello e ha fatto la differenza".