Matias Soulé nuovo leader della Roma, l'argentino è uscito dall'ombra di Dybala: perché la Juventus lo ha ceduto e il futuro in giallorosso

La Roma di Gasperini ha un nuovo leader. Un giocatore intorno al quale fin da subito il nuovo allenatore ha costruito la sua squadra.
Stiamo ovviamente parlando di Matias Soulé, protagonista assoluto dell'ottimo inizio di stagione vissuto dai giallorossi e uscito dalla sfida contro il Como tra gli applausi di tutti, Fabregas compreso.
E dire che fino a poco tempo fa qualcuno ancora si interrogava sulle reali potenzialità di un giocatore dal grande talento ma ritenuto spesso acerbo per certi palcoscenici.
Soulé adesso sta però conquistando davvero tutti, tanto che la Roma può fare a meno anche del suo grande amico Paulo Dybala.
E nel prossimo turno di campionato l'argentino avrà pure l'occasione di prendersi una rivincita su chi non ha mai creduto davvero in lui, ovvero la Juventus.