Mathis Amougou: il talento francese che il Chelsea si è assicurato per 15 milioni di euro

Il Chelsea ha deciso di puntare forte su di lui durante l’ultima finestra di mercato, nonostante la pochissima esperienza maturata.

Ormai non passa quasi un calciomercato senza che il Chelsea spenda una fortuna per un giovane giocatore relativamente sconosciuto. Il club londinese è all'incessante ricerca dei migliori talenti emergenti del pianeta e l'ultimo ad entrare nelle loro fila durante il calciomercato invernale è stato il centrocampista diciannovenne Mathis Amougou.

Il francese ha appena mezza stagione di calcio in prima squadra alle spalle, ma la cosa non ha scoraggiato i Blues che anzi hanno sborsato 15 milioni di euro per prelevarlo dal Saint-Etienne ad inizio di febbraio.

Un acquisto che ha fatto storcere il naso ai sempre più perplessi tifosi del Chelsea, ma che potrebbe in realtà rivelarsi un colpo molto intelligente.