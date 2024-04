Massimo Oddo torna in panchina: nuova avventura in Serie C dopo un anno

L'ex Campione del Mondo chiamato a guidare nuovamente i biancoscudati: tutto dopo l'esonero di Vincenzo Torrente.

Per il Padova non è stata certo una settimana facile, l'ultima. Archiviata la Pasqua, la formazione biancoscudata si è presentata a Catania con il favore del pronostico (dovuto al risultato) nel ritorno della finale di Coppa Italia di Serie C.

L'epilogo del match dell'Angelo Massimino è noto a tutti: vantaggio e rimonta clamorosa, con i rossazzurri che conquistano il trofeo in uno stadio vuoto.

Una beffa che, però, non è rimasta isolata: perché pochi giorni dopo il Padova perde anche il Girone A di Serie C, consegnando "a distanza" la promozione al Mantova.

Materiale a sufficienza per costringere la dirigenza biancoscudata a correre ai ripari e a esonerare Vincenzo Torrente e a nominare il nuovo allenatore. Un "nuovo-vecchio", verrebbe da dire: Massimo Oddo.