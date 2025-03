Mason Greenwood, da nuovo eroe di Marsiglia al possibile addio: cosa è andato storto per l'ex attaccante del Manchester United

Reims vs Marsiglia

L'attaccante è stato escluso dalla formazione titolare di Roberto De Zerbi e ora dovrà lottare per il suo futuro al Marsiglia.

A prima vista, si potrebbe pensare che tutto stia andando molto bene per Mason Greenwood dopo il suo trasferimento molto controverso dal Manchester United al Marsiglia della scorsa estate. Il ventitreenne è diventato subito uno dei beniamini dei tifosi, dato che si è subito inserito nel nuovo ambiente, ed è di gran lunga il miglior marcatore dei Phocéens.

Ma le cose sono improvvisamente cambiate per l'attaccante, anche se i suoi numeri hanno in qualche modo nascosto i problemi. È stato pubblicamente rimproverato dal suo allenatore Roberto De Zerbi e il suo futuro è di nuovo in bilico.

Greenwood è passato dall'essere il nuovo eroe del Marsiglia al lottare per mantenere il suo posto nel giro di poche settimane, nel tentativo di rispettare le buone premesse: ma cosa è andato storto?