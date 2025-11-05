Marsiglia-Atalanta dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo il deludente 0-0 contro lo Slavia Praga, l’Atalanta torna protagonista in Europa nella quarta giornata della fase a girone unico della Champions League 2025-26. La Dea, infatti, sarà di scena nel suggestivo Orange Vélodrome per affrontare il Marsiglia, con l’obiettivo di confermare la tradizione favorevole nei confronti del club francese.



Dall’altra parte, la squadra guidata da Roberto De Zerbi proverà a riscattare la sconfitta subita contro lo Sporting nel turno precedente e a superare in classifica proprio i nerazzurri, attualmente diciassettesimi. In classifica, gli orobici hanno 4 punti, mentre il Marsiglia ne ha totalizzati sin qui 3.

Ecco dunque tutto ciò che bisogna sapere su Marsiglia-Atalanta.