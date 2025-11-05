Pubblicità
Marsiglia-Atalanta dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Atalanta fa visita al Marsiglia in occasione della quarta giornata della fase campionato della Champions League: ecco dove vedere il match in tv e in streaming.

Dopo il deludente 0-0 contro lo Slavia Praga, l’Atalanta torna protagonista in Europa nella quarta giornata della fase a girone unico della Champions League 2025-26. La Dea, infatti, sarà di scena nel suggestivo Orange Vélodrome per affrontare il Marsiglia, con l’obiettivo di confermare la tradizione favorevole nei confronti del club francese.


Dall’altra parte, la squadra guidata da Roberto De Zerbi proverà a riscattare la sconfitta subita contro lo Sporting nel turno precedente e a superare in classifica proprio i nerazzurri, attualmente diciassettesimi. In classifica, gli orobici hanno 4 punti, mentre il Marsiglia ne ha totalizzati sin qui 3.

Ecco dunque tutto ciò che bisogna sapere su Marsiglia-Atalanta.

  • MARSIGLIA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Marsiglia-Atalanta

    • Data: mercoledì 5 novembre 2025

    • Orario: 21.00

    • Canale TV: Sky

    • Streaming: Sky Go, NOW

  • FORMAZIONI UFFICIALI MARSIGLIA-ATALANTA

    MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Pavard, Aguerd, Egan-Riley; Murillo, Højbjerg, O'Riley, Garcia; Greenwood, Paixao; Aubameyang. All. De Zerbi.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric.



  • ORARIO MARSIGLIA-ATALANTA

    Marsiglia-Atalanta si giocherà mercoledì 5 novembre 2025 al 'Velodrome' di Marsiglia. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

  • DOVE VEDERE MARSIGLIA-ATALANTA IN TV

    Marsiglia-Atalanta si potrà vedere in diretta su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252).

  • MARSIGLIA-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

    Gli abbonati Sky potranno seguire il match su Sky Go, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale. L'alternativa è NOW, ma sarà necessario acquistare il Pass Sport.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    • Sky: da annunciare
  • IN DIRETTA SU GOAL

    Gli aggiornamenti in tempo reale su Marsiglia-Atalanta saranno disponibili sul sito di GOAL, dove si potrà seguire la diretta testualedel match.

