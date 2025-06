Marotta su Calhanoglu: "Fa parte del progetto tecnico, ma se dovesse manifestare la volontà di andare via..."

Il presidente dell'Inter prima della gara contro l'Urawa ha parlato anche di mercato: "Non abbiamo registrato un malessere da parte sua".

Dopo la gara d'esordio pareggiata 1-1 contro il Monterrey, l'Inter torna in campo per la seconda giornata del Mondiale per Club contro i giapponesi degli Urawa Red Diamonds: gara da vincere assolutamente per i nerazzurri.

Prima dell'inizio della partita, il presidente interista Beppe Marotta è intervenuto davanti alle telecamere di DAZN parlando della partita, ma non solo: tra i temi toccati c'è stato anche quello relativo ad Hakan Calhanoglu.

Ecco dunque le parole di Marotta a DAZN prima di Inter-Urawa.