L'amministratore delegato dell'Inter parla della sfida di San Siro: "Per noi non rappresenta solo un Derby".

Basta fare un giro per le vie del centro di Milano, in piena Design Week, per comprendere pienamente cosa voglia dire la partita di lunedì 22 aprile.

L'hype generato dalla classifica alimenta ulteriormente la rivalità tra Milan e Inter, in vista della sfida che può valere lo Scudetto per la formazione di Simone Inzaghi.

L'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, all'inizio del weekend ha alzato i toni, accendendo le emozioni.