Marotta fa il punto sui due nomi caldi in chiave Inter: "Stiamo parlando con Percassi per Lookman. Leoni? Priorità ad altri ruoli".

Marotta, in conferenza, ha fatto il punto sui due nomi caldi in chiave Inter: "Stiamo parlando con Percassi per Lookman. Leoni? Priorità ad altri ruoli".

A breve il servizio completo.