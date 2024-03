Marocco-Angola dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni

Amichevole tutta africana tra Marocco e Angola: le info su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

Dopo i rispettivi cammini nell'ultima Coppa d'Africa disputata in Costa d'Avorio tra gennaio e febbraio, Marocco e Angola sono pronte ad affrontarsi in amichevole.

I 'Leoni dell'Atlante' sono stati eliminati agli ottavi di finale della massima rassegna continentale per mano del Sudafrica; il sogno dell'Angola si è invece interrotto ai quarti, complice l'1-0 subito dalla Nigeria (poi finalista perdente), con goal decisivo firmato dall'atalantino Lookman.

Marocco e Angola torneranno in campo nei prossimi giorni per altre due amichevoli: Ziyech e compagni sfideranno la Mauritania il 26 marzo, mentre per la squadra guidata dal c.t. Gonçalves ci sarà l'ostacolo Comore il giorno prima.

Qui troverete tutti gli aggiornamenti su Marocco-Angola: dalle formazioni alle info su come guardare la partita in diretta tv e streaming.