Mario Gila convocato dalla Spagna: il difensore della Lazio chiamato per la Nations League contro l'Olanda

Spagna vs Olanda

Il difensore della Lazio ha ricevuto la convocazione della Spagna dopo l'infortunio di Cubarsi in vista del ritorno dei quarti di Nations League.

Luis de la Fuente ha annunciato in conferenza stampa che Mario Gila si unirà al ritiro della nazionale maggiore della Spagna in previsione di un possibile forfait di Pau Cubarsí per il match di ritorno a Mestalla.

Dopo la partita contro l'Olanda al De Kuip di Rotterdam, andata dei quarti di finale di Nations League terminata sul risultato di 1-1, il difensore della Lazio è stato convocato dalle Furie Rosse.

Il difensore del Barcellona ha dovuto lasciare il campo a causa di un dolore alla caviglia destra ed è stato sostituito da Dean Huijsen, che ha esordito con la Spagna.