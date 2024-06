Il Chelsea ha ufficializzato l'arrivo in panchina di Enzo Maresca al posto di Pochettino: "Essere qui è un sogno".

Il Chelsea torna a parlare italiano: i ‘Blues’ hanno annunciato attraverso i canali ufficiali del club di aver affidato la panchina a Enzo Maresca.

Il tecnico classe 1980 eredita la guida tecnica di Mauricio Pochettino, che poche settimane fa ha salutato Stamford Bridge.

Dopo giorni di trattative, il Chelsea ha definito tutti i dettagli e ha raggiunto l’intesa totale con il Leicester, club a cui Maresca era legato contrattualmente, e con il tecnico italiano.

Per Maresca si tratta della grande chance dopo la stagione straordinaria alla guida delle ‘Foxes’, riportate in Premier League dopo una sola stagione di ‘purgatorio’ in Championship.

Il tecnico italiano ha respinto il corteggiamento del Siviglia, sua ex squadra, che voleva affidargli la panchina e il dopo Quique Sanchez Flores, per assecondare il desiderio di allenare in Premier League.