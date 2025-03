Marcus Thuram tra i 10 migliori attaccanti del mondo: lui dice sì. E lo è davvero

Si discute su Marcus Thuram e le sue parole sui migliori attaccanti del mondo: oramai il francese non può più nascondersi.

La risposta di Marcus Thuram, a domanda trabocchetto, è una di quelle polarizzanti. Una di quelle in grado di generare un dibattito, obiettivo e soggettivo, che difficilmente può però arrivare all'oggettività completa. L'attaccante dell'Inter è uno dei dieci migliori attaccanti al mondo? Sui social si fa un gran parlare di quanto detto da un ragazzo che ha ormai superato il ruolo di figlio d'arte, diventando il principale Thuram in circolazione soprattutto per le nuove generazioni (in attesa di capire come evolverà la carriera di Khephren).

Intervistato da Onze Mondial, Marcus Thuram è stato scelto come uomo di copertina. La domanda tanto dibattuta riguarda il suo essere una delle migliori punte del pianeta a questo punto della carriera, dopo aver vinto lo Scudetto con l'Inter e allargato la sua capacità di segnare.



"I 10 migliori attaccanti al mondo? Farvi una classifica così, su due piedi, dei migliori attaccanti al mondo, è troppo difficile" ha esordito Marcus Thuram. "Ma se attraverso la vostra domanda mi chiedete se ritengo di essere uno dei 10 migliori attaccanti al mondo, personalmente sì, sono convinto di essere uno dei 10 migliori attaccanti al mondo".

Marcus Thuram si espone e non si nasconde, non fa il finto modesto o lo spocchioso: dà la sua opinione, ai quali i tifosi dell'Inter e non possono dare un contribuito in positivo e in negativo. Nel 2025, a marzo 2025, se ne può discutere, ma l'attaccante di Inzaghi può tranquillamente essere inserito in questa particolare classifica.