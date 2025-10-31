Marcus Thuram è tornato in gruppo: titolare o in panchina, la sua gestione verso Verona-Inter

Marcus Thuram c'è e ora si candida per tornare a rivivere i momenti di inizio stagione. Magari già a partire da questo fine settimana, quando l'Inter si recherà al Bentegodi per affrontare il Verona.
Tre giorni prima del match, valido per la decima giornata di campionato, ecco la buona notizia per il club nerazzurro e i suoi tifosi: Thuram è tornato in gruppo e dunque, di fatto, ha recuperato dal problema muscolare accusato contro lo Slavia Praga alla fine di settembre.
L'ex attaccante del Borussia Monchengladbach giocherà ora dall'inizio contro il Verona, gara in programma domenica 2 novembre a mezzogiorno e mezzo, oppure verrà gestito da Chivu? La situazione.