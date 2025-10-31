Pubblicità
Stefano Silvestri

Marcus Thuram è tornato in gruppo: titolare o in panchina, la sua gestione verso Verona-Inter

Il francese ha recuperato dal risentimento al bicipite femorale rimediato alla fine di settembre contro lo Slavia Praga: la sua gestione tra campionato e Champions League.

Marcus Thuram c'è e ora si candida per tornare a rivivere i momenti di inizio stagione. Magari già a partire da questo fine settimana, quando l'Inter si recherà al Bentegodi per affrontare il Verona.

Tre giorni prima del match, valido per la decima giornata di campionato, ecco la buona notizia per il club nerazzurro e i suoi tifosi: Thuram è tornato in gruppo e dunque, di fatto, ha recuperato dal problema muscolare accusato contro lo Slavia Praga alla fine di settembre.

L'ex attaccante del Borussia Monchengladbach giocherà ora dall'inizio contro il Verona, gara in programma domenica 2 novembre a mezzogiorno e mezzo, oppure verrà gestito da Chivu? La situazione.

  • L'INFORTUNIO DI THURAM

    Bene, intanto, ricordare che tipo di infortunio avesse colpito Thuram contro lo Slavia, costringendolo ad abbandonare il campo nel secondo tempo della sfida di Champions League: un risentimento al bicipite femorale.

    “Marcus Thuram si è sottoposto questo pomeriggio a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano - comunicava infatti l'Inter il pomeriggio successivo - Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”.

  • DI NUOVO A DISPOSIZIONE

    L'infortunio fa ora parte del passato. Thuram, come detto, è tornato ad allenarsi assieme al resto della rosa di Chivu ed è a disposizione dell'allenatore romeno già a partire da domenica. Il che significa che verrà regolarmente convocato e farà parte della comitiva che viaggerà da Milano a Verona per sfidare la formazione di Paolo Zanetti.

    Nella giornata di venerdì 31 ottobre, peraltro, ha svolto un allenamento completo assieme ai compagni di squadra.

  • TITOLARE O IN PANCHINA?

    La domanda, semmai, è un'altra: Thuram sarà titolare a Verona oppure siederà inizialmente in panchina? Una domanda che a oggi non ha ancora una risposta certa, anche se tutto lascia pensare che il rientro in campo del francese non sarà così immediato.

    Thuram è infatti fermo da un mese esatto, nel quale non si è mai potuto allenare assieme ai compagni. E dunque, giocoforza, la sua condizione andrà ritrovata in maniera graduale e senza il rischio di ricadute.

    Per questo è facile ipotizzare una gestione da parte di Chivu, che al Bentegodi potrebbe far partire Thuram dalla panchina iniziando a concedergli un minutaggio superiore a partire dalla gara successiva: quella di Champions League contro i kazaki del Kairat Almaty, in programma il mercoledì successivo.

  • CHI AL POSTO DI THURAM

    Se così davvero sarà, e come detto si tratta dello scenario più probabile, a Verona saranno come sempre gli altri tre attaccanti della rosa nerazzurra a giocarsi i due posti disponibili: Lautaro Martinez, Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito.

    Contro la Fiorentina hanno giocato dall'inizio Lautaro ed Esposito, con Bonny che ha preso il posto dell'italiano nel secondo tempo. Proprio Bonny-Lautaro potrebbe essere la coppia giusta per Chivu al Bentegodi. Con due cartucce da sparare a gara in corso: non solo Esposito, ma ora anche Thuram.

