Marcus Thuram è tornato in gruppo: titolare o in panchina, la sua gestione verso Verona-Inter

La domanda, semmai, è un'altra: Thuram sarà titolare a Verona oppure siederà inizialmente in panchina? Una domanda che a oggi non ha ancora una risposta certa, anche se tutto lascia pensare che il rientro in campo del francese non sarà così immediato.

Thuram è infatti fermo da un mese esatto, nel quale non si è mai potuto allenare assieme ai compagni. E dunque, giocoforza, la sua condizione andrà ritrovata in maniera graduale e senza il rischio di ricadute.

Per questo è facile ipotizzare una gestione da parte di Chivu, che al Bentegodi potrebbe far partire Thuram dalla panchina iniziando a concedergli un minutaggio superiore a partire dalla gara successiva: quella di Champions League contro i kazaki del Kairat Almaty, in programma il mercoledì successivo.