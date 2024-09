Marcos Leonardo va in Arabia a 21 anni: lo voleva la Roma, lascia il Benfica dopo sei mesi

L'Al Hilal è pronta ad accogliere Marcos Leonardo: il 21enne si trasferirà in Arabia Saudita, le cifre dell'operazione.

Quando un giovane di prospettiva si trasferisce in Arabia Saudita fa sempre un effetto particolare. È il caso di Marcos Leonardo, che dopo soli sei mesi al Benfica, lascerà il club portoghese.

Raggiunto l'accordo tra il Benfica e l'Al Hilal per il trasferimento del 21enne brasiliano, che nelle prossime ore firmerà il contratto con il club saudita (il mercato in Arabia finisce oggi).

Non è un nome nuovo per il calcio italiano visto che la Roma in passato aveva provato concretamente ad ingaggiarlo dal Santos.

Per il giocatore è pronto un contratto importante mentre il Benfica incasserà 40 milioni dalla sua cessione.