Il difensore argentino lascia il Milan dopo due anni, con una sola presenza ufficiale con la maglia rossonera: giocherà con il Boca Juniors.

Marco Pellegrino lascia ufficialmente il Milan e fa il suo ritorno, questa volta a titolo definitivo, in Argentina.

Il classe 2002, infatti, dopo aver disputato una sola partita in rossonero (nel 2023/24) e dopo aver passato gli ultimi mesi in prestito in Sud America, si trasferisce al Boca Juniors.

Ad annunciarlo è lo stesso club gialloblù: nell'accordo è presente anche una percentuale sulla futura rivendita.