Marco Amelia è il nuovo allenatore dell'Olbia: il Campione del Mondo 2006 riparte dalla Sardegna

Chiusa l'avventura nelle giovanili del Frosinone, Amelia guiderà l'Olbia in Serie D: il club isolano è appena retrocesso dalla C.

Marco Amelia guiderà l'Olbia nella prossima stagione di Serie D. Ufficiale, infatti, l'ingaggio del Campione del Mondo 2006 come nuovo allenatore, ruolo che il classe 1982 ha ormai intrapreso dal 2018.

"Olbia Calcio 1905 è lieta di annunciare la nomina di Marco Amelia come nuovo allenatore della prima squadra" ha fatto sapere il club sardo, che proverà ad ottenere l'immediato ritorno in Serie C dopo la triste caduta in quarta serie.

"Siamo entusiasti di accogliere Marco Amelia nella nostra famiglia, certi che la sua esperienza e la sua competenza porteranno grandi risultati al nostro club" il saluto dell'Olbia.

Al pari di Amelia arrivano a Olbia per intraprende l'avventura nel girone sardo-romano della Serie D 2024/2025 anche il vice Alessandro Moglioni, il collaboratore e match analyst Federico Campagiorni e infine Fabrizio Carafa in veste di allenatore dei portieri. Il club sardo ha invece confermato Carlo Giua come preparatore atletico.