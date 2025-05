Paris Saint-Germain vs Inter

Il fischietto polacco è tra i candidati principali per dirigere la finale del prossimo 31 maggio: esclusi, invece, Turpin e Letexier.

Sono sorte diverse polemiche dopo la sfida tra Inter e Barcellona valevole per la semifinale di ritorno di Champions League.

Lato UEFA, però, la direzione di Szymon Marciniak è risultata impeccabile e le sue decisioni dal campo sono state approvate.

In vista della finale tra i nerazzurri e il PSG, in programma sabato 31 maggio, il fischietto polacco è dunque una delle opzioni principali per dirigere questo match.