Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Claudio MarchisioGetty Images
Michael Baldoin

Marchisio ci va giù pesante: "Alcuni non hanno capito cosa significa indossare la maglia della Juventus: David trotterella in campo"

L'ex centrocampista bianconero non è soddisfatto di come stanno andato le cose: "Sono due-tre anni che la Juve sbaglia a costruire la squadra: non si possono spendere così tanti soldi ogni anno".

Pubblicità

Da diversi anni a questa parte, la Juventus vive una fase di stallo, tra l’ansia di tornare a vincere al più presto e la continua necessità di resettare tutto e ripartire da zero.

Anche in questa stagione le cose stanno seguendo questa direzione: il progetto di Igor Tudor è stato interrotto e sovrascritto con l’arrivo di Luciano Spalletti a stagione in corso.

Su questo scenario, Claudio Marchisio ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, evidenziando tutto ciò che, a suo avviso, non sta funzionando in casa bianconera.

Ecco le principali dichiarazioni dell’ex centrocampista della Juventus.

  • "MI HA SORPRESO VEDERE CABAL SULLA FASCIA DI KOOPMEINERS CONTRO IL NAPOLI"

    "Che partita è stata Napoli-Juve? Una partita tra il Napoli, che sa quello che chiede il suo allenatore, e una Juve in difficoltà da inizio anno. Mi ha sorpreso vedere Cabal sulla fascia di Koopmeiners, contro un giocatore da uno contro uno come Neres. Avrei inserito qualcuno più abituato a dare una mano"

    • Pubblicità

  • "SONO DUE-TRE ANNI CHE SI SBAGLIA LA COSTRUZIONE DELLA SQUADRA: NON SI POSSONO SPENDERE COSÌ TANTI SOLDI OGNI ANNO"

    "Che problemi ha la Juve? Sono due-tre anni che si sbaglia la costruzione della squadra. Quante volte nella sua storia la Juve ha esonerato l’allenatore nei primi mesi? E quanto volte la parte dirigenziale è stata cambiata dopo un anno?".

    Continua poi: "Che è successo sul mercato? Secondo me non si possono spendere così tanti soldi ogni anno, cambiando tanti giocatori. Devi riconoscere qual è il tuo livello e cambiare poco, non rimescolare tutto. Bisogna dare solidità al progetto e questo da alcuni anni non accade".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "ALCUNI NON HANNO CAPITO COS'È LA MAGLIA DELLA JUVE: DAVID TROTTERELLA"

    "Problema di leadership? No, bisogna avere qualcosa di più da tutti. Mi sembra ci siano giocatori che non hanno capito che cosa voglia dire indossare la maglia della Juve. Jonathan David entra in campo e trotterella: tu sei alla Juventus in situazione di difficoltà, ci deve essere un atteggiamento diverso. Questo vede oggi il tifoso: tanti non stanno dando tutto quello che serve".

  • "LA JUVENTUS DOVEVA PRENDERE FRATTESI E DONNARUMMA"

    "Quali giocatori sarebbero dovuti essere a Torino? Ne dico uno: Donnarumma. Non dovevi fartelo scappare, come Frattesi, per un percorso italiano. Ora, nello spogliatoio, chi racconta che cosa è la Juve?"

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "VOGLIO BENE A CHIELLINI, SPALLETTI È LA PERSONA GIUSTA"

    "Chiellini? Capisco le responsabilità e il periodo di Giorgio, che non è semplice. Gli voglio tanto bene, lo vedo tanto magro, gli dico sempre che deve mangiare qualche bistecca in più ma so che sta dando tutto sé stesso e non si può fare tutto da solo. Io, da tifoso, ho una gran paura di non andare in Champions".

    E sulla scelta di Spalletti: "È la persona giusta? Per me sì, per spessore ed esperienza. Ha bisogno di tanta fiducia. Penso fosse l’unico pronto ad accettare una panchina con tante difficoltà. Mancini? Giusto puntare su Spalletti".

Champions League
Juventus crest
Juventus
JUV
Pafos FC crest
Pafos FC
PAF
0