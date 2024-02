Manolas più lontano dalla Salernitana: Sabatini ora pensa all'ex Arsenal campione del mondo

Sabatini cerca un altro colpo ad effetto in difesa, dopo Jerome Boateng può arrivare l'ex giocatore dell'Arsenal.

Un altro colpo ad effetto per cercare di puntellare la difesa della Salernitana. Walter Sabatini sarebbe ormai ad un passo dal chiudere l'affare.

Dopo aver già tesserato l'ex Bayern e PSG, Jerome Boateng, i campani sono ad un passo da difensore di grande esperienza internazionale.

L'indiziato numero uno non è più Kostas Manolas, che non ha ancora accettato l'offerta ed a questo punto sarebbe stato scavalcato da un altro profilo di altissimo livello per la squadra di Pippo Inzaghi.

Ma chi potrebbe essere il nuovo difensore della Salernitana?