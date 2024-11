Il dirigente tocca vari temi e svela un retroscena: "La prima chiamata del Napoli dopo Juventus-Frosinone, Conte scelto anche a mia tutela".

Giovanni Manna ha parlato dal palco del Social Football Summit 2024 affrontando vari argomenti caldi.

Il direttore sportivo scelto in estate da De Laurentiis per ricostruire il Napoli, in questa occasione, ha fatto il punto sul mercato.

Ma ha anche svelato alcuni curiosi aneddoti sui primi contatti col Napoli e sul primo incontro con Antonio Conte.