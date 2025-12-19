Pubblicità
Rolando Mandragora FiorentinaGetty Images
Claudio D'Amato

Mandragora, fascia da capitano buttata a terra a Losanna? Cosa ha detto e la versione della Fiorentina

Rolando Mandragora spegne il caso nato dopo averlo visto lanciare la fascia da capitano sul terreno di gioco: "L'ho lanciata a Marì". La Fiorentina conferma.

A complicare la già amara notte di Losanna, l'ennesima della stagione, nel dopogara in casa Fiorentina a far discutere è stato il presunto caso Rolando Mandragora.

Tutta colpa della fascia da capitano finita sul terreno di gioco della Tuilière, che ha scatenato e alimentato dubbi sulla natura del gesto compiuto dal centrocampista viola.

A far chiarezza, però, al triplice fischio del match di Conference League perso di misura - che ha comunque garantito i Playoff - è stato proprio il diretto interessato: giallo prontamente rientrato e pieno supporto da parte del club, a spegnere sul nascere possibili malintesi.

Ma cos'è successo a Mandragora in Losanna-Fiorentina?

  • MANDRAGORA E LA FASCIA DA CAPITANO: COS'È SUCCESSO E COSA HA FATTO

    Mandragora, partito dalla panchina, è subentrato al 71' in sostituzione di Richardson: al momento del suo ingresso in campo Edin Dzeko, fin lì capitano della Viola in terra svizzera, gli ha passato la fascia in quanto rilevato da Gudmundsson.

    Il numero 8 di Vanoli, però, una volta ricevuta l'ha lanciata facendola cadere sul prato verde venendo raccolta da Mattia Viti, che l'ha consegnata a Pablo Marì: ecco il perché delle perplessità, che hanno scatenato illazioni in merito a quanto compiuto dal partenopeo in quel di Losanna.

  • COSA HA DETTO MANDRAGORA

    A precisare quanto accaduto, nel post-partita, come detto è stato lo stesso Mandagora:

    "Sono entrato e per velocizzare i tempi volevo lanciarla a Marì, è caduta e Viti l'ha passata a Pablo - ha raccontato a Sky - Non avrei mai fatto una cosa del genere, so cosa significa quel simbolo. Dobbiamo trovare il modo di uscire da questa situazione. Capisco che si parli di questa cosa della fascia, ma non ci aiuta anche parlare di questo. Ripeto, era solo un passaggio a chi sulla distinta era vice-capitano".

  • LA VERSIONE DELLA FIORENTINA

    Nessuna mancanza di rispetto, dunque, da parte di Mandragora: la fascia non è stata 'rifiutata' venendo gettata via, bensì passata al compagno designato.

    Tale versione ha trovato conferma da parte della Fiorentina, che ha rafforzato il concetto: Mandragora ha lanciato l'effigie a Marì, il quale una volta uscito Dzeko aveva diritto ad assumere i galloni di capitano.

