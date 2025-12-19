Mandragora, fascia da capitano buttata a terra a Losanna? Cosa ha detto e la versione della Fiorentina

A complicare la già amara notte di Losanna, l'ennesima della stagione, nel dopogara in casa Fiorentina a far discutere è stato il presunto caso Rolando Mandragora.
Tutta colpa della fascia da capitano finita sul terreno di gioco della Tuilière, che ha scatenato e alimentato dubbi sulla natura del gesto compiuto dal centrocampista viola.
A far chiarezza, però, al triplice fischio del match di Conference League perso di misura - che ha comunque garantito i Playoff - è stato proprio il diretto interessato: giallo prontamente rientrato e pieno supporto da parte del club, a spegnere sul nascere possibili malintesi.
Ma cos'è successo a Mandragora in Losanna-Fiorentina?