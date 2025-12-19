Mandragora, fascia da capitano buttata a terra a Losanna? Cosa ha detto e la versione della Fiorentina

A precisare quanto accaduto, nel post-partita, come detto è stato lo stesso Mandagora:

"Sono entrato e per velocizzare i tempi volevo lanciarla a Marì, è caduta e Viti l'ha passata a Pablo - ha raccontato a Sky - Non avrei mai fatto una cosa del genere, so cosa significa quel simbolo. Dobbiamo trovare il modo di uscire da questa situazione. Capisco che si parli di questa cosa della fascia, ma non ci aiuta anche parlare di questo. Ripeto, era solo un passaggio a chi sulla distinta era vice-capitano".