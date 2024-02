Mandato d'arresto per Zilliacus: era interessato all'acquisto dell'Inter

L'imprenditore finlandese è accusato di aver sovrastimato il fatturato di un'azienda a cui ha fatto a capo. Aveva fatto un'offerta per lo United.

Secondo quanto riferito da Bloomberg, un mandato di arresto a Singapore e un avviso rosso di Interpol sono stati emessi nei confronti di Thomas Zilliacus.

L'imprenditore finlandese sarebbe ricercato a causa di un presunto coinvolgimento nella diffusione di dichiarazioni ingannevoli da parte di YuuZoo, un'azienda nella quale è stato a capo in tempi recenti in quel di Singapore.

Ziliacus era balzato agli onori della cronaca calcistica per aver presentato un'offerta per l'acquisizione del Manchester United, ma soprattutto per aver mostrato interesse nei confronti dell'Inter.