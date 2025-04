La nuova vita di Mandas e Svilar con Lazio e Roma: da riserve a titolari nel derby

C. Mandas

Lazio vs Roma

Mandas sarà ancora confermato al posto di Provedel, Svilar è intoccabile: un tempo il derby lo vivevano dalla panchina.

A difendere la porta di Lazio e Roma nel derby in programma domenica alle ore 20:45 ci saranno Christos Mandas e Mile Svilar. Se sul portiere giallorosso non c'erano dubbi diversa è la situazione del greco che però si candida per giocare titolare.

Sarà quindi la sfida anche tra i due portieri che sono arrivati nella capitale come riserve e che adesso invece sono sempre più protagonisti in campo.

Il passaggio di consegne in casa Roma è avvenuto nella passata stagione e quest'anno il serbo ha iniziato sapendo già di essere il numero 1 nel ruolo mentre Mandas proprio in questo momento sta cercando di togliere il posto a Ivan Provedel.