Mancini sulla retrocessione della Sampdoria in Serie C: "Ci sarò sempre: ora bisogna restare uniti"

L'ex tecnico della Nazionale ha commentato la retrocessione dei blucerchiati: "Fa scalpore perché è una società importante a livello internazionale".

Le ore successive alla storica, prima retrocessione in Serie C della Sampdoria sono state avvolte da un silenzio quasi assordante, rotto solo da un comunicato della società che ha chiesto scusa ai propri tifosi.

A pochi giorni dalla conclusione della regular season di Serie B 2024/25, Roberto Mancini ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX, commentando questo momento nero nella storia del club blucerchiato.

"Io per la Sampdoria ci sarò sempre – ha dichiarato – ma la Serie C è un campionato che non conosco, e servono persone preparate per affrontarlo."