Mancini sull'esonero di Thiago Motta: "In Italia tecnico subito in discussione se le cose vanno male"

L'ex commissario tecnico sul ritorno in panchina: "Nel calcio tutto può cambiare. Bisogna saper scegliere".

Ha fatto parte della lista dei nomi papabili per la successione di Thiago Motta, ma la trattativa alla fine non ha avuto un buon esito: Roberto Mancini è stato accostato con forza alla Juventus, che ha virato su Igor Tudor per questa ultima parte di stagione (e per il Mondiale per Club estivo).

Slittato così il ritorno in panchina dell'ex commissario tecnico di Italia e Arabia Saudita, in attesa di una nuova avventura dopo quella deludente andata in scena alla guida dei 'Figli del deserto'.

Intervenuto durante il laboratorio 'Il giurista entra in campo' nell'ambito dell'Academic Gym con Guglielmo Stendardo alla LUISS, Mancini ha avuto modo di affrontare alcuni temi importanti come il suo futuro e la scelta, da parte della Juventus, di dare il benservito a Motta.