Mancini chiarisce: "Non sono cattivo, mai dato gomitate o pugni in faccia"

Nel corso degli anni, l'irruenza di Gianluca Mancini lo ha portato a vedersi affibiate etichette scomode.
Nomee ruvide che però il diretto interessato in un'intervista concessa a 'La Stampa' ha voluto scacciare, chiarendo i motivi di quanto dispensato sul prato verde.
Di questo ma anche di Juventus-Roma - supersfida in programma sabato sera all'Allianz Stadium - ha parlato il difensore giallorosso, esaltando Luciano Spalletti e Luciano Gasperini e mettendo - tra i temi affrontati - nel mirino i Mondiali con l'Italia.