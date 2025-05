Manchester United-Tottenham sarà la finale di Europa League: chi vince giocherà la prossima Champions League

Le due più grandi delusioni della stagione in Premier League si giocheranno l'Europa League a Bilbao: chi vince va in Champions League.

Tutto come previsto, tutto fin troppo facile per Tottenham e Manchester United: la finale di Europa League sarà tutta inglese.

Le due squadre, che avevano già vinto le gare d'andata rispettivamente contro Bodo/Glimt e Athletic Bilbao, si sono ripetute anche al ritorno.

Ecco così la grande occasione di portare a casa un trofeo prestigioso in una stagione nel complesso a dir poco deludente per entrambe in Premier League.

L'articolo prosegue qui sotto

Vincere la finale di Europa League peraltro vorrà dire anche conquistarsi la possibilità di giocare la prossima Champions League.