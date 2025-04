Rashford, Casemiro e i 10 giocatori che il Manchester United deve vendere in estate per la ricostruzione di Amorim

I Red Devils dovranno lasciar partire un bel po' di elementi non più utili dopo che la disastrosa stagione 2024-25 sarà giunta al termine.

"Nel Manchester United non c'è tempo", ha detto Ruben Amorim quando gli è stato chiesto del suo futuro dopo che i Red Devils sono stati sconfitti 1-0 dal Nottingham Forest al City Ground martedì. "Non avrò tempo. Dobbiamo fare le cose per bene in fretta. Qui dentro la pressione a volte è troppo forte".

Quella è stata la tredicesima sconfitta stagionale del Manchester United in Premier League, una in meno rispetto al suo peggior record di sempre stabilito nel 2023-24, e che li ha lasciati sette punti dietro al Bournemouth, decimo in classifica, a sole otto partite dalla fine. Si può dire con certezza che la squadra di Amorim non riuscirà a piazzarsi nella metà superiore della classifica e che lo United, se non riuscirà a vincere l'Europa League, perderà anche la possibilità di giocare in Europa per la prima volta in 10 anni.

Non c'è da stupirsi se Amorim sente la pressione. L'ex allenatore dello Sporting CP ha firmato un contratto fino al 2027 quando ha sostituito Erik ten Hag all'Old Trafford a novembre, ma non c'è alcuna garanzia che riuscirà a portare a termine il suo compito dopo non essere riuscito a dare una svolta.

Il futuro di Amorim dipenderà da come gestirà la finestra di mercato estiva, che gli consentirà di iniziare a ricostruire la squadra a sua immagine. Secondo iNews, ciò comporterà la vendita di un massimo di 10 giocatori della prima squadra, oltre alla partenza di giocatori liberi come Christian Eriksen e Victor Lindelof.

La domanda è: chi dovrebbe essere sacrificato in modo che Amorim possa permettersi di raggiungere i suoi obiettivi principali? GOAL passa in rassegna le 10 stelle che devono essere messe sul mercato...