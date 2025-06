Il Manchester United cerca un nuovo portiere al posto di Onana: in pole Ter Stegen e Chevalier

Il rendimento flop di André Onana porta lo United a cercare un nuovo portiere: piacciono Ter Stegen del Barça e Chevalier del Lille.

Restyling, rivoluzione. Chiamatela come volete.

L'ennesima stagione horror vissuta dal Manchester United richiede un nuovo ribaltone nella pianificazione del futuro immediato, che dovrà a tutti i costi riportare in alto i Red Devils reduci da un fallimentare quindicesimo posto in Premier, zero titoli e dalla finale di Europa League persa col Tottenham.

Il mercato estivo produrrà entrate e uscite anche tra i pali, con André Onana nel mirino delle critiche per il suo rendimento incostante e deludente: ecco perché, per la porta, il club di Old Trafford ha messo nel mirino i profili di André Ter Stegen e di Lucas Chevalier.