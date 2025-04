Manchester United-Manchester City dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Manchester United e Manchester City si affrontano nella 31esima giornata di Premier League: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

si affrontano nella 31esima giornata di: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.I Red Devils, che occupano attualmente una desolante 13° posizione in classifica con 37 punti, sono reduci dalla sconfitta di misura contro il Nottingham Forrest. Il City, invece, si è riscattato nell'ultimo turno battendo 2-0 il Leicester. La squadra di Guardiola è quarta in classifica con 51 punti.Tutto su: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.