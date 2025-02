Manchester United-Leicester dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Manchester United vs Leicester City

Nel quarto turno di FA Cup va subito in scena la sfida a Old Trafford tra il Manchester United e il Leicester: tv, streaming e formazioni del match.

La Premier League si ferma momentaneamente e lascia spazio alla FA Cup. Nel quarto turno, il Manchester United ospita a Old Trafford il Leicester in una sfida che mette in palio la qualificazione al turno successivo.

I Red Devils hanno superato 2-1 in trasferta, a Emirates, l’Arsenal, mentre le Foxes dell'ex Ruud Van Nistelrooy hanno conquistato l’accesso al quarto turno con un roboante 6-2 sul QPR.

Lo United di Amorim è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Crystal Palace, mentre il Leicester ha incassato una pesante sconfitta per 4-0 a Liverpool in casa dell’Everton nell’ultimo turno di Premier League.

L'articolo prosegue qui sotto

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.