Il Manchester United resta vigile su 'Dibu' Martinez: ecco perché il portiere dell'Aston Villa sarebbe il profilo giusto per i Red Devils

L'argentino ama intimidire i suoi avversari e il suo carattere imponente potrebbe riportare la mentalità vincente all'Old Trafford.

Se il Manchester United dovesse decidere di ingaggiare Emiliano Martinez per la prossima stagione, il portiere potrebbe dover chiedere scusa ai tifosi dell'Old Trafford, vista la complicata relazione che li lega.

Dopo aver visto Bruno Fernandes calciare sopra la traversa un rigore in pieno recupero, confermando la vittoria per 1-0 dell'Aston Villa nel 2021, il portiere argentino ha iniziato a ballare davanti alla tribuna occupata dai sostenitori dei Red Devils, provocandoli deliberatamente.

Sebbene non abbia parato direttamente il tiro dal dischetto, Martinez si è praticamente attribuito la vittoria: l'argentino ha innervosito Fernandes dicendogli che avrebbe dovuto calciare Cristiano Ronaldo, e il gioco psicologico ha funzionato, dato che il trequartista portoghese ha sbagliato solo il suo secondo rigore sui 23 calciati con la maglia dei Red Devils, regalando all'Aston Villa la prima vittoria all'Old Trafford dopo 12 anni.

I tifosi dello United hanno già visto Martinez perdere la testa a loro vantaggio, quando è stato espulso nell’ultima partita della scorsa stagione per essere uscito dall’area e aver travolto Rasmus Hojlund. Entrambi gli aspetti della mentalità di Martinez sono ora oggetto di attenta valutazione da parte dello staff tecnico e del team di scouting dello United, mentre il club riflette se affondare il colpo per acquistarlo dall’Aston Villa. Tuttavia, ciò che più interessa ai dirigenti è la sua capacità di parare. In questo fondamentale - oggi spesso sottovalutato, soprattutto dallo United - l’ex Arsenal è considerato il migliore al mondo.