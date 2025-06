Le priorità del Manchester United sul mercato estivo: su tutte tenere Bruno Fernandes e l'acquisto di un bomber

I Red Devils, durante l'estate, dovranno essere intelligenti per non rischiare di ripetere la disastrosa stagione appena andata in archivio.

"Ho detto che la tempesta stava arrivando", ha ricordato Ruben Amorim ai tifosi del Manchester United all'interno dell'Old Trafford dopo che il loro 2024-25 era finalmente giunto al termine. "Oggi, dopo questa stagione disastrosa, voglio dirvi che i giorni migliori stanno arrivando".

I tifosi dello United avrebbero avuto tutte le ragioni per fischiare l'allenatore per aver guidato la squadra nella peggiore stagione degli ultimi 51 anni, ma invece il suo discorso è stato accolto da un boato generale. Ora, però, il portoghese e i dirigenti del club devono mettersi al lavoro nella finestra di mercato per assicurarsi che Amorim mantenga la promessa.

I Red Devils si trovano in una situazione difficile, dato che hanno assunto Amorim a metà stagione pur conoscendo bene il tipo di calcio che voleva giocare. La rosa dello United era totalmente inadatta alla visione dell'allenatore e priva di giocatori con le capacità atletiche necessarie per affrontare il suo stile fisicamente intenso. Ora, però, Amorim avrà un'estate per rimodellare la squadra a sua immagine.

Tuttavia, probabilmente non sarà in grado di portare a termine la ricostruzione che vorrebbe a causa dei problemi finanziari del club e del rischio di violare le regole di profitto e sostenibilità della Premier League, soprattutto dopo che lo United ha perso la finale di Europa League contro il Tottenham e si è lasciato sfuggire il biglietto d'oro per la qualificazione alla Champions League e la manna finanziaria che ne sarebbe derivata.

Lo United ha un budget di 100 milioni di sterline (134 milioni di dollari) per il calciomercato e si è già assicurato l'acquisto di Matheus Cunha dal Wolverhampton per 62,5 milioni di sterline (84 milioni di dollari), anche se il pagamento sarà effettuato in tre rate separate. Il club può ovviamente aumentare il proprio budget vendendo giocatori, mentre alcuni slot nel monte stipendi sono già stati liberati dalle partenze di Christian Eriksen, Victor Lindelof e Jonny Evans per fine contratto.

Tenendo conto di tutto ciò, GOAL ha delineato i punti chiave che lo United dovrà sviluppare nella finestra di mercato estiva per evitare che un'altra tempesta si abbatta sull'Old Trafford nella prossima stagione.