Pubblicità
Pubblicità
Amorim Bruno Fernandes splitGetty
Richard Martin

Il Manchester United si conferma croce e delizia: calcio champagne, ma Old Trafford resta un tabù

La partita avvincente del Manchester United contro il Bournemouth ha fatto sembrare, per certi versi, un ritorno ai tempi di Sir Alex Ferguson, ma l'incapacità della squadra di battere in casa le rivali di metà classifica è motivo di profonda preoccupazione per le sue ambizioni di arrivare tra le prime quattro.

Pubblicità

Il Manchester United ha giocato come poteva e come doveva nel suo emozionante pareggio per 4-4 con il Bournemouth. L'epica partita di lunedì all'Old Trafford è stata definita la partita della stagione da Jamie Carragher e tutti coloro che sono entrati nel Theatre Of Dreams hanno avuto il giusto ritorno dal loro investimento, nonostante i prezzi gonfiati di oggi. Eppure, alla fredda luce del giorno, il risultato dovrebbe preoccupare i tifosi dello United e i vertici del club..

È stata la partita più emozionante dello United dai tempi della vittoria per 5-4 ai supplementari contro il Lione in Europa League e, quando Matheus Cunha ha approfittato del rimbalzo per portare la squadra in vantaggio per 4-3 appena due minuti dopo il fantastico calcio di punizione di Bruno Fernandes, la partita sembrava destinata a diventare la migliore dei 13 mesi di Amorim alla guida della squadra.

Era il calcio spavaldo che i tifosi dello United desideravano ardentemente, proprio quello di cui parlavano Paul Scholes e Nicky Butt quando, pochi giorni prima, avevano dichiarato che Amorim non era l'uomo giusto per il club perché giocava con una difesa a tre e aveva schierato quattro difensori nell'ultima partita in casa contro il West Ham.

E non sembrava una coincidenza che lo United giocasse con così tanto più coraggio perché stava utilizzando quello che a tutti gli effetti era un sistema a quattro.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MAN UTD-BOURNEMOUTHAFP

    VIBES IN STILE SIR ALEX FERGUSON

    "È stato quasi un ritorno al Manchester United di Alex Ferguson con il suo calcio offensivo", ha detto Carragher su Sky Sports a proposito della partita ricca di colpi di scena. "È il miglior Manchester United che abbia mai visto. Per gran parte della partita sono stati assolutamente fantastici. Per la prima volta sotto la guida di Amorim - e per la prima volta dopo molto tempo - mi è sembrato di vedere il Manchester United come dovrebbe essere. Un'ondata di attacchi dopo l'altra..."

    Gary Neville l'ha definita "una follia assoluta" ed era contento di vedere una squadra dello United "riconoscibile". Amorim, dal canto suo, ha avuto la sensazione di vedere la stessa squadra dello United che guardava da lontano quando era bambino in Portogallo e da giocatore. "Se segui il club come io seguo la Premier League da tanto tempo, [sai che] non hai solo il dovere di cercare di vincere le partite.

    Il modo in cui cerchi di vincere le partite è molto importante per i tifosi. Ovviamente vogliono disperatamente vincere, ma credo anche che vogliano disperatamente essere ispirati quando vengono all'Old Trafford. Oggi è stato stimolante".

    • Pubblicità
  • Manchester United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    SQUADRA FURIOSA AL FISCHIO FINALE

    Ma il risultato finale, un pareggio per 4-4 grazie al goal del pareggio di Junior Krupi, è stato tutt'altro che entusiasmante. E avrebbe potuto essere una sconfitta se non fosse stato per le due brillanti parate di Senne Lammen su David Brooks. Il Bournemouth non era riuscito a vincere nessuna delle ultime sei partite di Premier League e al fischio d'inizio era al 15° posto in classifica.

    I suoi due migliori attaccanti, Antoine Semenyo ed Evanilson, erano a digiuno di goal da molto tempo, rispettivamente dall'inizio di ottobre e dalla fine di agosto. Sono tornati a segnare grazie alla difesa ingenua dello United.

    Al termine della partita, i giocatori dello United sembravano tutt'altro che ispirati. Sembravano devastati, come se avessero appena perso una finale di coppa piuttosto che pareggiato una partita di campionato. E Bruno Fernandes, che aveva guidato la frenetica rimonta e servito l'assist per il goal di Casemiro, arrivando a sette goal nelle ultime quattro partite, aveva un'espressione torva.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Manchester United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    SITUAZIONE PREOCCUPANTE

    Se si esclude la follia della partita di lunedì, lo United si trova in una situazione preoccupante. Ha conquistato solo due punti nelle ultime tre partite casalinghe contro Bournemouth, West Ham ed Everton. Una squadra con ambizioni da top four come lo United deve conquistare il massimo dei punti in questo tipo di incontri.

    Il Bournemouth aveva perso le tre precedenti partite in trasferta, il West Ham è nella zona retrocessione e l'Everton ha giocato in 10 uomini per 77 minuti nella sua vittoria per 1-0 all'Old Trafford, passando in vantaggio dopo l'espulsione di Idrissa Gueye.

    Questa è stata la quarta partita su sette in cui lo United ha sprecato un vantaggio, la terza volta in quella sequenza in cui ha subito un goal decisivo dopo l'80° minuto. Se fosse riuscito a mantenere il vantaggio contro il West Ham e il Bournemouth, sarebbe quarto in classifica nella Premier League. Invece è sesto.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTDAFP

    ANSIA DA CHAMPIONS

    Un ottimista direbbe che sono solo due punti dietro ai primi quattro e agli ambiti posti in Champions League. Un pessimista potrebbe invece sottolineare quanto sia incredibilmente serrata questa stagione di Premier League, con solo otto punti che separano il Chelsea al quarto posto dal Brentford al quindicesimo.

    La porta per i primi quattro posti e la Champions League è spalancata e tutto ciò che lo United deve fare è attraversarla. Invece, continuano a sbatterci la testa contro.

    Lo United è assente dalla ricca competizione europea da due stagioni e mancarla ancora una volta è impensabile, soprattutto dopo che il club ha registrato livelli di debito record la scorsa settimana e sta spendendo più che mai in una linea di credito rotativa per finanziare i propri trasferimenti.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BOURNEMOUTHAFP

    AMORIM RESPONSABILE

    Amorim non ha nascosto il fatto che la sua squadra avrebbe dovuto vincere. Ha definito il pareggio "davvero deludente", lamentando l'incapacità della sua squadra di sfruttare al meglio le numerose occasioni create nel primo tempo e di aver sprecato per tre volte il vantaggio.

    "Potrebbe sembrare che abbiamo perso i due punti nel secondo tempo, ma penso che li abbiamo persi nel primo tempo", ha spiegato. "Abbiamo dominato e creato tantissime occasioni. Dovevamo andare all'intervallo con un risultato diverso. Alla fine meritavamo di più".

    Amorim ha usato ripetutamente la parola "meritare" in questa stagione, ma il calcio è uno sport crudele e non sempre si ottiene ciò che si merita. Tuttavia, l'allenatore è l'unico responsabile dell'ultima serie di risultati negativi in casa e il calendario sta per diventare molto più difficile, dato che la rosa si sta riducendo sempre più.

  • Manchester United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    LE ASSENZE CAUSA COPPA D'AFRICA COMPLICANO I PIANI

    La squadra di Amorim sarà fortemente indebolita dall'assenza di Amad Diallo, Bryan Mbeumo e Noussair Mazraoui, impegnati per un mese nella Coppa d'Africa. Mbeumo e Amad, che hanno ottenuto una deroga speciale dalle loro nazionali per giocare lunedì, sono stati brillanti per tutta la stagione e Benjamin Sesko e Joshua Zirkzee non sembrano essere dei sostituti adeguati.

    L'assenza prolungata di Matthijs de Ligt e Harry Maguire, che difficilmente torneranno in campo contro l'Aston Villa, è altrettanto preoccupante, poiché costringe la squadra a puntare sull'inesperto e incline agli errori Ayden Heaven fino a quando Lisandro Martinez non sarà ritenuto abbastanza in forma per giocare.

    Nella prossima partita visiteranno l'Aston Villa, terzo in classifica, che in questa stagione ha battuto l'Arsenal e il Manchester City e ha vinto le ultime nove partite in tutte le competizioni, e poi il giorno di Santo Stefano ospiteranno il Newcastle, che la scorsa stagione ha battuto lo United all'Old Trafford.

    L'ultima partita del 2025, in casa contro il Wolverhampton, dovrebbe garantire almeno tre punti. Ma come ha dimostrato la partita di lunedì, meravigliosa ma anche irritante, nulla è garantito con lo United in questo periodo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0