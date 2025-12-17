Il Manchester United si conferma croce e delizia: calcio champagne, ma Old Trafford resta un tabù

Il Manchester United ha giocato come poteva e come doveva nel suo emozionante pareggio per 4-4 con il Bournemouth. L'epica partita di lunedì all'Old Trafford è stata definita la partita della stagione da Jamie Carragher e tutti coloro che sono entrati nel Theatre Of Dreams hanno avuto il giusto ritorno dal loro investimento, nonostante i prezzi gonfiati di oggi. Eppure, alla fredda luce del giorno, il risultato dovrebbe preoccupare i tifosi dello United e i vertici del club..

È stata la partita più emozionante dello United dai tempi della vittoria per 5-4 ai supplementari contro il Lione in Europa League e, quando Matheus Cunha ha approfittato del rimbalzo per portare la squadra in vantaggio per 4-3 appena due minuti dopo il fantastico calcio di punizione di Bruno Fernandes, la partita sembrava destinata a diventare la migliore dei 13 mesi di Amorim alla guida della squadra.

Era il calcio spavaldo che i tifosi dello United desideravano ardentemente, proprio quello di cui parlavano Paul Scholes e Nicky Butt quando, pochi giorni prima, avevano dichiarato che Amorim non era l'uomo giusto per il club perché giocava con una difesa a tre e aveva schierato quattro difensori nell'ultima partita in casa contro il West Ham.

E non sembrava una coincidenza che lo United giocasse con così tanto più coraggio perché stava utilizzando quello che a tutti gli effetti era un sistema a quattro.