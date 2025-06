Manchester City-Wydad Casablanca dove vederla: DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Manchester City vs Wydad Casablanca

Mondiale per Club

Manchester City e Wydad Casablanca si sfidano nella prima giornata del Mondiale per Club: ecco dove vedere il match in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Manchester City e Wydad Casablanca, inserite nel girone G dove figura anche la Juventus, si sfidano nella prima giornata del Mondialer per Club.

I Citizens si sono qualificati al torneo grazie alla Champions League vinta nel 2023, anche se la stagione appena conclusa non ha riservato grandi emozioni: al netto della vittoria del Community Shield, l'annata della squadra di Guardiola è stata deludente, con il terzo posto in Premier League e l'eliminazione agli spareggi di Champions League, oltre alla sconfitta in finale di FA Cup contro il Crystal Palace.

Il Wydad Casablanca, invece, si è qualificato al torneo grazie alla vittoria nella Champions League africana nella stagione 2021/22.