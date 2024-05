Manchester City-West Ham dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Manchester City e West Ham si affrontano nell'ultima giornata di Premier League: ecco dove seguire il match in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Manchester City chiude il suo campionato di Premier League ospitando il West Ham.

I Citizens, primi in classifica a +2 sull'Arsenal, hanno due opzioni per confermarsi campioni d'Inghilerra: la squadra di Pep Guardiola vince la Premier League se batte il West Ham o se l'Arsenal non vince contro l'Everton.

Per quanto riguarda gli Hammers, invece, la squadra di David Moyes occupa il nono posto in classifica con 52 punti, quindi fuori dalla zona Europa.

Tutto su Manchester City-West Ham: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.