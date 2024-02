Il Manchester City fa la spesa "in casa": accordo con i club partner, firme già pronte

I Citizens si Pep Guardiola si assicurano una delle rivelazioni del Girona: tutto definito per il prossimo colpo.

Fino all'estate del 2022, Savio Moreira de Oliveira, semplicemente Savio, era considerato una potenziale "next big thing": un talento che il Manchester City, e più in generale, il mondo del calcio aveva seguito sin dal suo esordio all'Atletico Mineiro. Giovanissimo, tra l'altro.

Ecco, ma perché di Savio si è spesso parlato in toni dubbiosi? Non per le sue qualità, né per le premesse relative a ciò che può diventare, quanto per il suo trasferimento in Europa.

Dall'estate del 2022 molte cose sono accadute: Savio è effettivamente uno dei giocatori più interessanti del panorama calcistico internazionale e sta per fare il suo ritorno al Manchester City dopo una stagione incredibile al Girona. Ma in maniera assai particolare.