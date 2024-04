Manchester City-Real Madrid 5-6 dcr, cronaca, tabellino e voti: rigori fatali, Blancos in semifinale

I Blancos passano ai rigori: decisivo l'errore di Kovacic dal dischetto, Campioni d'Europa eliminati.

Girar palla, sì, va bene, creare trame pure: poi, però, c'è la solita legge non scritta. La Champions League è la competizione del Real Madrid. Il resto conta poco, pure se ti chiami Manchester City.

Così, dopo il pirotecnico 3-3 dell'andata, i Citizens Campioni d'Europa i Blancos ci tengono a ricordare perché nessuno ha vinto più di loro in questa competizione. Asse verticale, in ripartenza, e rete di Rodrygo, imbeccato da Vinicius, con la complicità di Walker che non sale per attivare il fuorigioco. E 0-1.

Il City attacca, il Real non si scompone, con un grande Rudiger pronto a rimbalzare tutti gli attacchi dei ragazzi di Pep Guardiola: a un quarto d'ora dalla fine, però, il tedesco sbaglia una respinta e favorisce De Bruyne che riequilibra tutto. E 1-1.

Guardiola prova a mischiare le carte tirando fuori Haaland e mettendo dentro Alvarez: la sua squadra è dominante, a dir poco, ma non basta. Il Real si chiude, si difende e porta la sfida ai rigori.

Inizia il City con Alvarez, che segna. Poi Modric, parato. Lunin para a Bernardo Silva. Bellingham spiazza Ederson, Kovavic trova la respinta di Lunin. Lucas porta avanti il Real, Foden risponde segnando. Nacho segna. Ederson pareggia, Rudiger non sbaglia. Il Real è in semifinale.