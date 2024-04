Sfida per le semifinali tra City e Real Madrid, dopo il 3-3 dell'andata: cosa succede in caso di pareggio all'Etihad?

Dopo il pareggio dell'andata, pirotecnico, al Santiago Bernabeu, Manchester City e Real Madrid si giocano l'accesso alle semifinali di Champions League.

Una partita attesissima anche per via dello spettacolo offerto nel primo round: insomma, si affrontano due delle favorite alla vigilia del torneo.

Ma cosa succede se anche il ritorno di Manchester City-Real Madrid finisce in parità? Come funziona con i goal in trasferta?