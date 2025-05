Il Manchester City guarda già avanti: i sei cambiamenti che Pep Guardiola deve apportare per tornare a competere nella prossima Premier League

Il tecnico spagnolo non è abituato a concludere una annata restando fuori dalla lotta per il campionato: in testa c'è già la prossima stagione.

Il Manchester City, per la prima volta in quasi quattro anni, scenderà in campo contro il Wolverhampton come qualsiasi altra squadra della Premier League.

Il distintivo dorato di campione d'Inghilterra che i Cityzens indossano sulla manica destra dal maggio 2021 non ci sarà più e di qui a breve sarà sostituito da un normale distintivo blu, quello indossato da tutte le altre squadre, tranne una.

Pep Guardiola aveva di fatto ammesso già a novembre che il City non avrebbe vinto il campionato, ma questo non significa che la sconfitta sia stata meno dolorosa.

Mentre domenica il Liverpool è diventato ufficialmente campione, i Cityzens battevano il Nottingham Forest e si qualificavano per la finale di FA Cup. Ma nonostante quest'ultimo obiettivo ancora vivo, la stagione è da considerare ben al di sotto delle aspettative.

Il City ha comunque le idee chiare: nella prossima stagione sarà necessario tornare a competere per la conquista dell Premier League. E per farlo, Pep Guardiola ha in mente sei cambiamenti radicali...