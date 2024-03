Il Manchester City ospita il Newcastle per i quarti di finale di FA Cup: le formazioni e come vedere la partita in diretta tv e in streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Sabato di FA Cup in Inghilterra: il Manchester City, dopo aver superato il Luton per 6-2 con cinque reti di Haaland, sfida nei quarti di finale il Newcastle, che nel turno precedente ha avuto la meglio 2-1 contro il Blackburn.

I Citizens di Guardiola, come dimostrano il punteggio e la formazione dell'ultimo impegno, tengono molto anche alla Coppa nazionale inglese, di cui sono campioni in carica. Anche quest'anno il club sogna il Treble: in Premier De Bruyne e compagni sono terzi a -1 dalla coppia di vetta Arsenal e Liverpool, contro cui hanno pareggiato nell'ultimo weekend; in Champions hanno superato con scioltezza il Copenaghen agli ottavi di finale.

Il Newcastle, eliminato dall'Europa dopo il quarto e ultimo posto nel girone del Milan, è decimo in Premier League con 40 punti raccolti in 28 giornate ed è reduce dal ko in casa del Chelsea. In stagione ha già affrontato il City due volte: in EFL Cup, vincendo 1-0 al St James Park, e in Premier League, sempre in casa, quando si è arreso per 2-3 ma soltanto in pieno recupero.