Manchester City-Manchester United finale di FA Cup, dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Manchester City e Manchester United a confronto nella finale di FA Cup: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

È tutto pronto per l'ultimo atto della stagione in FA Cup, dove Manchester City e Manchester United si contenderanno la vittoria del trofeo.

Appuntamento a Wembley, dove i 'Red Devils' proveranno a chiudere l'annata con un trofeo che consentirebbe quantomeno di qualificarsi all'Europa League, missione non riuscita attraverso il deludente ottavo posto finale in Premier.

Non sarà semplice contro i 'Citizens', laureatisi campioni d'Inghilterra per la quarta volta di fila, la sesta negli ultimi sette anni: Haaland e compagni a caccia del 'Double', dopo aver assaporato l'eliminazione dalla Champions per mano del Real Madrid ai quarti.

Sarà una riedizione della finale andata in scena nella passata stagione, quando il Manchester City ebbe la meglio col risultato di 2-1 (a segno Gundogan con una doppietta e Bruno Fernandes su calcio di rigore).

Di seguito tutte le info su Manchester City-Manchester United, finale di FA Cup: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.