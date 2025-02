Il Manchester City ha un problema di mentalità. E Guardiola non sembra essere in grado di aggiustarlo

Manchester City vs Real Madrid

Ciò che un tempo distingueva i campioni della Premier League dagli altri sta ora diventando sempre più la loro più grande debolezza.

Meno di quattro mesi fa è stato chiesto a Pep Guardiola cosa apprezzasse di più nei suoi giocatori del Manchester City.

All'epoca, il City aveva vinto nove delle prime dodici partite della stagione in tutte le competizioni, rimanendo imbattuto. Sembravano in grado di vincere il quinto titolo consecutivo della Premier League, nonostante avessero strappato i risultati contro Wolves e Arsenal con goal negli ultimi minuti.

La risposta dell'allenatore merita di essere riesaminata dopo che il City si è portato in vantaggio per 2-1 contro il Real Madrid a 10 minuti dalla fine all'Etihad Stadium, finendo però sconfitti per 3-2. "Hanno una mentalità incredibile" ha detto Guardiola all'epoca.

"La maggior parte di loro sono così forti, così competitivi. Una tendenza a rilassarsi? Ho sempre questa preoccupazione quando vinciamo così tanto. Cosa potrebbe succedere? Un calo dopo aver vinto, sì. Ma non lo vedo. Tutti si spingono a vicenda. Spingono me e spingono il mio staff con idee, con cose nuove. Sono al passo successivo, pensano cosa c'è dopo? Sono veri concorrenti".

Quanto sembra lontana questa affermazione in questo momento. Perché se c'è una cosa che riassume il Manchester City in questo momento, è la sua fragilità mentale.